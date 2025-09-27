La Banca Centrale Europea ha emanato delle raccomandazioni per i cittadini in caso di situazione estrema Quanti contanti avere con sé
Viviamo in un’epoca dominata da pagamenti digitali, acquisti online e transazioni istantanee. Sempre più spesso si parla di un futuro senza banconote, ma l’ultima analisi della Banca Centrale Europea (BCE) ribalta questa percezione. Nel rapporto dal titolo eloquente “Keep calm and carry cash” (“Mantieni la calma e porta con te contanti”), l’istituto invita i cittadini a non abbandonare l’uso del denaro fisico, avvertendo che imprevisti globali potrebbero compromettere l’ accesso ai fondi bancari. In alcuni Paesi europei scenari di questo tipo si sono già verificati. La BCE ha pubblicato raccomandazioni preoccupanti – gli esperti avvertono dei rischi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: banca - centrale
Messico, la Banca centrale taglia i tassi al 7,75%
Fed, Powell: indipendenza Banca centrale va mantenuta e rispettata
Cina: banca centrale promette sostegno piu’ forte a innovazione e consumi nel secondo semestre
#TG2000 - Allerta #BCE: #contanti a casa, 100 euro per componente famiglia #26settembre #BlackOut #Hacker #AttaccoHacker #bancomat #BancaCentraleEuropea #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
La Banca Centrale Europea ha raccomandato ai cittadini di “dotarsi di una riserva di contanti. Ma perché il cash è così importante durante queste situazioni di crisi? - facebook.com Vai su Facebook
Quanto contante tenere con sé in caso di emergenze, il consiglio della Banca centrale europea - Analizzando diverse situazioni critiche la Bce raccomanda di tenere contanti in casa per affrontare almeno 72 ore senza sistemi digitali. Lo riporta wired.it
La BCE invita a tenere contanti in casa: l'ultima volta accadde prima della Seconda Guerra Mondiale. Dobbiamo preoccuparci? - La Banca Centrale Europea riporta in auge un consiglio che non sentivamo da decenni. Da supereva.it