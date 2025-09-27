La Balloon Cup celebrata dalle Frecce tricolori le più belle del mondo

Ilpiacenza.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tempo non ha fermato le migliaia di visitatori accorsi da diverse province per vedere le Frecce tricolori alla Balloon Cup, la gara di palloni aerostatici, unica in Europa, che si svolge per tre giorni all’aeroporto di San Damiano.Organizzata da Difesa servizi, la tre giorni ha visto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: balloon - celebrata

A San Damiano il cielo si accende per la Balloon Cup. Volano le Frecce Tricolori fotogallery - Ha preso venerdì al via all’aeroporto Militare San Damiano, in provincia di Piacenza, la seconda edizione di “Aeronautica Militare Balloon Cup - piacenzasera.it scrive

balloon cup celebrata frecceAeronautica militare Balloon Cup: la gara di mongolfiere nei cieli di Piacenza - Tornano a volare nei cieli di Piacenza le mongolfiere della Balloon Cup, competizione organizzata dal Ministero della difesa e dall'Aeronautica militare ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Balloon Cup Celebrata Frecce