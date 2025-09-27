La Balloon Cup 2025 entra nel vivo | Tra questi bambini i nostri futuri astronauti
La Balloon Cup 2025 è entrata nel vivo nella giornata del 27 settembre a San Damiano con un evento che ha messo?in evidenza non solo la be?llezza?delle mongolfiere ma anche il?s?ignifica?t?o profondo del volo, un sogno che?unisce persone di generazioni diverse, passato? f?uturo e parla ai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: balloon - entra
Domenica 14 Settembre 2025 – Giardino Gio – D2B Doors to Balloon Ex Hotel della Città – Forlì - Giardino Gio Una serata speciale tra musica, cultura e solidarietà per sostenere la ricerca sulla RTD (Riboflavin Transporter Deficiency), una rara malattia Vai su Facebook
Balloon Cup 2025, la sfida tra 30 mongolfiere internazionali - Dal 26 al 28 settembre l’aeroporto di San Damiano di Piacenza ospita l’unica competizione europea di mongolfiere, promossa dall’Aeronautica Militare. Riporta tg24.sky.it
La Balloon Cup sfida la pioggia, l’esibizione delle Frecce rinviata al pomeriggio fotogallery - La Balloon Cup sfida la pioggia: la seconda giornata della manifestazione a San Damiano inizia sotto la pioggia. Scrive piacenzasera.it