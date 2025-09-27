La 5ª Giornata | Prime Big Sfide e Classifica Corta per l’Inter
La quinta giornata del campionato di Serie A si apre con la promessa di delineare ulteriormente le gerarchie, offrendo già alcuni scontri diretti cruciali e mettendo alla prova le ambizioni delle squadre di vertice. Il turno si presenta come un vero e proprio banco di prova per molte formazioni, sia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: giornata - prime
Canoa Slalom, Mondiali U23 e Juniores: assegnate le prime medaglie. Oggi la seconda giornata
Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)
Serie B, 1ª giornata: colpi esterni e prime cadute eccellenti
A Biella venerdì 26 settembre cieli coperti e piogge deboli per gran parte della giornata. Prime schiarite in serata. Massime 13 °C. #Biella #meteo - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Femminile, la 12ª giornata: oggi in campo le prime tre. Juve-Milan il big match - Dopo la lunga pausa invernale torna in campo anche la Serie A Femminile con le prime tre della classe tutte impegnate al sabato: la Fiorentina aprirà le danze all'ora di pranzo in casa del Napoli, poi ... Scrive tuttomercatoweb.com