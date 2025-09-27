La 56ª Fiera del Fungo porterà a San Sisto i migliori sapori

San Sisto di Piandimeleto si prepara ad accogliere la 56ª edizione della Festa del Fungo, appuntamento imperdibile dell'entroterra marchigiano, dove protagonista assoluto sarà il re dell'autunno: il fungo. Quest'anno la festa si tiene oggi e domani, per proseguire nel primo weekend di ottobre, con un programma ricco di appuntamenti che uniscono gastronomia, musica e tradizione. Nei diversi stand gastronomici, aperti durante le giornate di festa, sarà possibile assaporare i piatti tipici locali. Le tagliatelle e la polenta saranno tra le proposte più attese, insieme a tante altre specialità che raccontano l'anima culinaria del territorio.

In questa notizia si parla di: fiera - fungo

