KPop Demon Hunters non si ferma e supera il record dei record | è il film dell’anno?

Il mondo dello streaming è in costante fermento, ma pochi avrebbero scommesso sull'ascesa fulminea di un titolo come KPop Demon Hunters. Eppure, questo film d'animazione targato Sony Pictures Animation, acquisito da Netflix, non solo ha conquistato il pubblico, ma ha letteralmente eclissato giganti del calibro di Mercoledì, posizionandosi al vertice delle classifiche Nielsen e promettendo di diventare un vero e proprio fenomeno generazionale, paragonabile per impatto a Frozen, nonostante le ultime critiche scaturite. L'annuncio ha fatto il giro del settore: KPop Demon Hunters ha raggiunto un nuovo, significativo traguardo.

