Koopmeiners titolare in Juve Atalanta! Mossa a sorpresa di Tudor | l’olandese giocherà contro la sua ex squadra Ecco chi lo sostituirà
Koopmeiners titolare in Juve Atalanta: tutti gli aggiornamenti sulle formazioni ufficiali del match dei bianconeri. Una scelta forte, a sorpresa, che sa di investitura. Per il big match di oggi pomeriggio contro l’ Atalanta, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, è pronto a cambiare le carte in tavola a centrocampo, lanciando dal primo minuto Teun Koopmeiners e lasciando in panchina Manuel Locatelli. Una decisione inaspettata, che vedrà il centrocampista olandese affrontare da titolare la sua ex squadra. Juve Atalanta LIVE Dopo la prestazione opaca di Verona, culminata con una sostituzione all’intervallo, Locatelli si accomoderà dunque in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: koopmeiners - titolare
Koopmeiners titolare in Juve Reggiana? Segnale chiaro da parte di Tudor, la scelta del tecnico bianconero per il test odierno
Koopmeiners Juve, cambio di programma per l’olandese: Tudor lo promuove titolare dal 1?, ecco in quale ruolo giocherà!
Koopmeiners titolare in Juve Parma? L’ultimo test con l’Atalanta ha stravolto le gerarchie a centrocampo: a cosa pensa adesso Tudor
L'undici titolare per #VeronaJuve A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer, Rugani, Cabal, Koopmeiners, Adzic, Kostic, McKennie, Zhegrova, Openda, David #FinoAllaFine #ForzaJuve - X Vai su X
Momento complicato per Teun Koopmeiners. Contro il Borussia Dortmund, Tudor gli concede un’altra chance da titolare, nonostante le difficoltà già viste nelle gare precedenti. Lo Stadium lo accoglie con applausi iniziali, ma al minuto 57’ arriva la giocata ch - facebook.com Vai su Facebook
Juve Atalanta: decisione presa su Koopmeiners, titolare o no? Svelate anche le mosse in attacco, chi dovrebbe giocare nel trio offensivo. Ultimissime di formazione - Svelate anche le mosse in attacco, novità di formazione Basta esperimenti, si torna alle certezze. Riporta juventusnews24.com
Koopmeiners Juve, nuovo segnale di fiducia di Tudor: l’olandese titolare anche con l’Atalanta? Ecco cosa filtra - Koopmeiners Juve, il tecnico pronto a un nuovo segnale di fiducia: nonostante le difficoltà, potrebbe giocare contro il suo passato Nonostante un avvio di stagione, e in generale un’esperienza in bian ... Si legge su juventusnews24.com