Koopmeiners Juventus Chiellini lancia un chiaro messaggio sul ruolo dell’olandese e sul suo futuro | ecco cosa ha detto

Koopmeiners Juventus, Chiellini lancia un chiaro messaggio sul ruolo: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista. Nel pre-partita della sfida tra Juventus e Atalanta, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini è intervenuto per analizzare il momento della squadra, soffermandosi in particolare sulla situazione di Teun Koopmeiners. L’ex capitano ha offerto una lucida analisi sulle potenzialità e sulle attuali difficoltà del centrocampista olandese. Le parole di Chiellini partono da una definizione tattica precisa, quasi a voler fare chiarezza su un dibattito che va avanti da settimane. PAROLE – «È un mediano, è da ritrovare un mediano: con l’Inter ha giocato una mediana a tre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

