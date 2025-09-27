Koopmeiners Juventus Chiellini lancia un chiaro messaggio sul ruolo dell’olandese e sul suo futuro | ecco cosa ha detto

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners Juventus, Chiellini lancia un chiaro messaggio sul ruolo: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista. Nel pre-partita della sfida tra Juventus e Atalanta, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini è intervenuto per analizzare il momento della squadra, soffermandosi in particolare sulla situazione di Teun Koopmeiners. L’ex capitano ha offerto una lucida analisi sulle potenzialità e sulle attuali difficoltà del centrocampista olandese. Le parole di Chiellini partono da una definizione tattica precisa, quasi a voler fare chiarezza su un dibattito che va avanti da settimane. PAROLE – «È un mediano, è da ritrovare un mediano: con l’Inter ha giocato una mediana a tre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners juventus chiellini lancia un chiaro messaggio sul ruolo dell8217olandese e sul suo futuro ecco cosa ha detto

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juventus, Chiellini lancia un chiaro messaggio sul ruolo dell’olandese e sul suo futuro: ecco cosa ha detto

In questa notizia si parla di: koopmeiners - juventus

Koopmeiners, ora o mai più: sarà la stagione della verità per l’olandese. Tudor ha in mente questo piano per renderlo centrale in questa Juventus

Juventus, Tudor e la missione per recuperare Koopmeiners

Juventus, incredibile svolta Nico Gonzalez e Koopmeiners: è tutto vero

koopmeiners juventus chiellini lanciaKoopmeiners, Chiellini diretto e poi cita Allegri: "Il suo ruolo è questo. Vlahovic? È molto semplice - Il dirigente bianconero spiega nel dettaglio la situazione legata all'attaccante serbo. Si legge su tuttosport.com

koopmeiners juventus chiellini lanciaJuventus, Chiellini: "Koopmeiners ha bisogno di fiducia. Vlahovic non si muove fino al 30 giugno 2026" - Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Juventus Chiellini Lancia