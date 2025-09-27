Koopmeiners Juve Atalanta nel destino | l’olandese può tagliare un traguardo importante in bianconero contro il suo passato Cosa può accadere oggi all’Allianz Stadium

Koopmeiners, Juve Atalanta potrebbe significare un traguardo importante in bianconero per il centrocampista olandese.. Una sfida dal sapore speciale, un incrocio che sa di passato e di futuro. La partita di questo pomeriggio contro l’ Atalanta non sarà una gara come le altre per Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese affronterà da avversario la squadra che lo ha consacrato come uno dei migliori centrocampisti d’Europa. E un dato, su tutti, racconta la grandezza del giocatore che la Juventus ha strappato alla Dea. JUVE ATALANTA LIVE Il re dei centrocampisti-goleador. Nei suoi tre anni a Bergamo, dal 2021 al 2024, Teun Koopmeiners è stato il centrocampista che ha segnato più gol di tutti in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

