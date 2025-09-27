Kit d’emergenza per la scuola | spopolano su TikTok i video tutorial

Con il ritorno a scuola, su TikTok è esploso il trend del “kit d’emergenza” tra le ragazze delle superiori: pochette piene di cosmetici, accessori utili e piccoli oggetti di primo soccorso per affrontare imprevisti e sentirsi a proprio agio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: emergenza - scuola

