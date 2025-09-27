Negli ultimi giorni, Pyongyang ha rilanciato con forza la propria agenda strategica: Kim Jong Un ha ordinato che la preparazione di un eventuale contrattacco nucleare diventi la priorità assoluta, proprio mentre da Seul arrivano nuovi avvertimenti sull’avanzamento dell’arsenale nordcoreano. Una mossa che riaccende interrogativi e preoccupazioni sull’equilibrio nella penisola. L’urgenza ribadita da Kim Jong Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Kim rafforza la minaccia atomica: la Corea del Nord punta sul deterrente