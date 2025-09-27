Kim rafforza la minaccia atomica | la Corea del Nord punta sul deterrente
Negli ultimi giorni, Pyongyang ha rilanciato con forza la propria agenda strategica: Kim Jong Un ha ordinato che la preparazione di un eventuale contrattacco nucleare diventi la priorità assoluta, proprio mentre da Seul arrivano nuovi avvertimenti sull’avanzamento dell’arsenale nordcoreano. Una mossa che riaccende interrogativi e preoccupazioni sull’equilibrio nella penisola. L’urgenza ribadita da Kim Jong Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: rafforza - minaccia
La nuova guerra commerciale: Trump minaccia dazi del 200% sui magneti cinesi mentre Xi rafforza l’asse con Mosca
Il vicepresidente al popolo Maga: «Dobbiamo rafforzare il movimento». Il presidente minaccia ancora l’emergenza nazionale a Washington - facebook.com Vai su Facebook
Kallas a nome dei 27: 'Mosca minaccia la nostra sicurezza'. Oggi Rutte vede gli ambasciatori. L'Alta rappresentante Ue dopo i droni russi sulla Polonia: 'Questa grave violazione rafforza il nostro sostegno all'Ucraina'. #ANSA - X Vai su X
“La Corea del Nord è vicina alla bomba atomica”: Seul lancia l’allarme - 000 chilogrammi di uranio altamente arricchito e si trova nella "fase finale" dello sviluppo di missili balistici intercontinentali capaci di raggiungere anch ... Si legge su msn.com