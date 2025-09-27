Kiev punta ai missili Tomahawk ma la decisione è nelle mani di Trump

Ucraina, il permesso di acquisto dei missili Tomahawk da parte di Kiev non è ancora arrivato. Donald Trump, pur avendo espresso un orientamento favorevole, non ha ancora sciolto la riserva. Una scelta tutt’altro che scontata, considerando le continue oscillazioni della Casa Bianca. Eppure, l’Ucraina spera di incassare presto il via libera per accedere a un’arma dal forte valore strategico. Cosa sono i Tomahawk. I Tomahawk sono missili da crociera statunitensi progettati per colpire bersagli terrestri dal mare e da piattaforme sottomarine. Con una gittata compresa tra 700 e 1500 miglia, risultano molto più potenti degli Atacms, limitati a 190 miglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

