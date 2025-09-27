Kickboxing la livornese Matilde Demi conquista il titolo di campione d' Europa

Matilde Demi è sul tetto d'Europa. La 18enne livornese, ai Wako Youth European Kickboxing Championship che si sono svolti a Jesolo dal 12 al 21 settembre, ha conquistato il titolo nella categoria Junior-Light Contact battendo in finale l'inglese Ella Hawkes. Per Demi, che si allena nella palestra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it