Kickboxing la livornese Matilde Demi conquista il titolo di campione d' Europa
Matilde Demi è sul tetto d'Europa. La 18enne livornese, ai Wako Youth European Kickboxing Championship che si sono svolti a Jesolo dal 12 al 21 settembre, ha conquistato il titolo nella categoria Junior-Light Contact battendo in finale l'inglese Ella Hawkes.
A soli 18 anni, dopo un'estate segnata da infortuni e malattie, l'atleta livornese ha compiuto l'impresa. Allenamenti col fratello, cadute, mononucleosi e appena quattro giorni di preparazione prima della partenza. Poi la magia: tre vittorie schiaccianti e la finale
