Kevin Spacey | L’Italia mi ha salvato Ora vorrei lavorare con Guadagnino Sorrentino e Alice Rohrwacher
Dagli esordi a teatro all'incontro con Bryan Singer e David Fincher, dagli allori dei due Oscar vinti alla caduta e alla rinascita grazie anche all'Italia, faccia a faccia con Kevin Spacey al Lucca Film Festival 2025. Completo beige, cravatta rossa e occhiali da sole, Kevin Spacey sembra tradire un filo di apprensione per l'incontro con la stampa. Ma appena il ghiaccio si scioglie si rilassa e lascia campo libero all'istrione che è in lui, regalando gustosi aneddoti su mostri sacri come Jack Lemmon - di cui fa un'imitazione deliziosa - e George Cuckor o cineasti acclamati come Sam Mendes, David Fincher o Bryan Singer, il cui cult I soliti sospetti ha appena celebrato il trentennale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
