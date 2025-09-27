Ken Follett è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Metropolitanmagazine.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Ken Follett. Accanto a lui Aldo Cazzullo e l’intramontabile Louisa May Alcott. Ken Follett, dal tredicesimo all’undicesimo posto. Ken Follett, fonte oubliettemagazine.com In tredicesima posizione “La dieta termodinamica. Perché ingrassiamo, perché le diete falliscono e come dimagrire veramente” di Dario Bressanini. Questo è un volume che esplora scientificamente e umoristicamente il mondo delle diete svelandone pregi e difetti senza lasciarsi condizionare dalle mode del momento. Al dodicesimo posto “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

ken follett 232 in testa alla classifica dei libri pi249 venduti della settimana

© Metropolitanmagazine.it - Ken Follett è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

In questa notizia si parla di: follett - testa

ken follett 232 testaKen Follett a spasso con i nostri avi per scoprire i misteri di Stonehenge - Esce "Il cerchio dei giorni", nuovo romanzo dell'autore bestseller. Da msn.com

Una frase di Ken Follett sul valore della nostra fiducia - Leggiamo assieme questa citazione di Ken Follett in cui si riflette sul significato e sul valore della fiducia e su quanto sia nocivo il tradimento. Segnala libreriamo.it

Cerca Video su questo argomento: Ken Follett 232 Testa