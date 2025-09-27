Kelly certezza di Tudor in questo inizio di stagione | non dovrebbe rinunciare a lui neanche in Juve Atalanta Pensiero chiaro del tecnico sul difensore inglese
Kelly certezza di Tudor in questo inizio di stagione: sarà titolare anche in Juve Atalanta il difensore inglese. La scelta del tecnico bianconero. Un difensore con il vizio del gol, un uomo diventato insostituibile. Per la super sfida di questo pomeriggio contro l’ Atalanta, Igor Tudor non rinuncia al suo nuovo leader: Lloyd Kelly sarà regolarmente al suo posto, sul centro-sinistra della difesa della Juve. Una conferma che la dice lunga sullo status raggiunto dal giocatore inglese in questo avvio di stagione. JUVE ATALANTA LIVE Un momento d’oro: due gol in due big match. Dopo un’estate passata con le valigie in mano, in cui sembrava destinato a partire, Kelly si è ripreso la Signora con una serie di prestazioni importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: kelly - certezza
Kelly Juventus, il futuro del difensore è tutt’altro che determinato: c’è l’interesse della Premier League ma spunta una certezza sulla cifra. Cosa succede
Chi si aspettava un kelly del genere direi una buona prestazione fino adesso, yldiz ormai una certezza e mister tudor cavolo si fa sentire in panchina #JuveInter - X Vai su X
Manca un calcio di rigore per la #Juventus contro il #BorussiaDortmund? Prima che Kelly colpisca di testa, Anton impatta il pallone con il braccio destro alto. Scopriamolo domani insieme su Prime Video! Vi aspetto prima per Ajax-Inter e poi ad Highlights - facebook.com Vai su Facebook
Kelly prende per mano la Juventus: le offerte rifiutate in estate - Lloyd Kelly, difensore della Juventus e punto di riferimento per Tudor, e le offerte rifiutate in estate: un valore aggiunto per i bianconeri ... Segnala europacalcio.it
Juventus, Tudor si schiera in difesa di Kelly e Di Gregorio poi morde il freno su Conceicao e Zhegrova - 4 contro il Borussia, la Juventus torna in campo per la sfida contro il Verona: le parole di Tudor alla vigilia ... Riporta sport.virgilio.it