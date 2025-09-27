Kelly certezza di Tudor in questo inizio di stagione | non dovrebbe rinunciare a lui neanche in Juve Atalanta Pensiero chiaro del tecnico sul difensore inglese

Kelly certezza di Tudor in questo inizio di stagione: sarà titolare anche in Juve Atalanta il difensore inglese. La scelta del tecnico bianconero. Un difensore con il vizio del gol, un uomo diventato insostituibile. Per la super sfida di questo pomeriggio contro l’ Atalanta, Igor Tudor non rinuncia al suo nuovo leader: Lloyd Kelly sarà regolarmente al suo posto, sul centro-sinistra della difesa della Juve. Una conferma che la dice lunga sullo status raggiunto dal giocatore inglese in questo avvio di stagione. JUVE ATALANTA LIVE Un momento d’oro: due gol in due big match. Dopo un’estate passata con le valigie in mano, in cui sembrava destinato a partire, Kelly si è ripreso la Signora con una serie di prestazioni importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

