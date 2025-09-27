Keira Knightley svela l’assenza di conversazioni per il ritorno in Pirates of the Caribbean 6
Il futuro della saga di Pirates of the Caribbean si fa sempre più incerto, con molte voci e speculazioni riguardo a possibili sviluppi e nuovi capitoli. In questo contesto, le dichiarazioni di Keira Knightley assumono un ruolo chiave nel ridimensionare le aspettative dei fan e nel ridefinire la direzione che il franchise potrebbe prendere. L’attrice, nota per aver interpretato Elizabeth Swann nella trilogia originale, ha chiarito recentemente alcuni aspetti fondamentali sul ritorno o meno nel sesto episodio. keira knightley e pirates of the caribbean 6. le parole di keira knightley sulla possibilità di ritorno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
