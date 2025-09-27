Il derby con il Pisa, lo ha fatto capire bene anche Pioli, non ammette alibi. E la Fiorentina arriva all’appuntamento più delicato della stagione con un’urgenza che, tra le altre, ha un nome e un volto: Moise Kean. L’attaccante non segna, non tira in porta e non graffia più. Dodici conclusioni in campionato, nessuna nello specchio: numeri pesanti, specie se confrontati con quelli dello scorso anno quando a questo punto i suoi gol erano stati già quattro. Il bomber che doveva esaltare ancora l’attacco viola è rimasto intrappolato in un avvio opaco ma problema non pare essere solo individuale. Kean sembra infatti spesso tagliato fuori dalla manovra e costretto a rincorrere palloni impossibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Kean e il gol da ritrovare. Il duello con Nzola intriga