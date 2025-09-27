Kate Middleton rompe il protocollo e osa nude look e trasparenze
Kate Middleton è molto attenta al dress code, specialmente da quando è diventata Principessa del Galles. Ma anche osa spesso con dettagli ad alta seduzione, come il nude look o le trasparenze, anche se riesce bene a camuffarle o a renderle per così dire apparentemente innocue. Kate Middleton, l’abito in pizzo trasparente per Donald Trump. Un esempio della “malizia” di Kate Middleton nell’indossare quello che le sarebbe proibito, lo abbiamo visto nel banchetto di Stato al Castello di Windsor che Re Carlo ha offerto a Donald e Melania Trump. La Principessa si è presentata con un vestito da sera, firmato Phillipa Lepley, composto da un soprabito in pizzo trasparente che rivelava spalle e braccia nude. 🔗 Leggi su Dilei.it
