Karate kid ora disponibile in streaming su netflix dopo la sua uscita al cinema

Jumptheshark.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’uscita e la ricezione di “karate kid: legends” su Netflix. Nel corso del 2025, il franchise di Karate Kid ha vissuto un momento di grande rilancio, grazie anche alla popolarità riscossa da Cobra Kai. Dopo sei stagioni di successo su Netflix, Sony Pictures ha deciso di riportare l’attenzione sulla saga cinematografica con il film Karate Kid: Legends, che rappresenta la prima release nelle sale dopo quindici anni. la trama e i protagonisti principali. Il lungometraggio si propone come un ponte tra le diverse epoche della saga, integrando personaggi storici e introducendo nuovi volti. Ralph Macchio torna nel ruolo di Daniel LaRusso, consolidando il collegamento con la trilogia originale e con lo spin-off televisivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

karate kid ora disponibile in streaming su netflix dopo la sua uscita al cinema

© Jumptheshark.it - Karate kid ora disponibile in streaming su netflix dopo la sua uscita al cinema

In questa notizia si parla di: karate - disponibile

Karate Kid II IN STREAMING - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ... Scrive mymovies.it

Buon compleanno Jackie Chan! In attesa di Karate Kid: Legends, ecco i suoi migliori film in streaming - Ripercorriamo la sua carriera internazionale attraverso alcuni dei suoi film in streaming Compie oggi 71 anni quel mito ... Segnala comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Karate Kid Disponibile Streaming