Karate kid ora disponibile in streaming su netflix dopo la sua uscita al cinema
l’uscita e la ricezione di “karate kid: legends” su Netflix. Nel corso del 2025, il franchise di Karate Kid ha vissuto un momento di grande rilancio, grazie anche alla popolarità riscossa da Cobra Kai. Dopo sei stagioni di successo su Netflix, Sony Pictures ha deciso di riportare l’attenzione sulla saga cinematografica con il film Karate Kid: Legends, che rappresenta la prima release nelle sale dopo quindici anni. la trama e i protagonisti principali. Il lungometraggio si propone come un ponte tra le diverse epoche della saga, integrando personaggi storici e introducendo nuovi volti. Ralph Macchio torna nel ruolo di Daniel LaRusso, consolidando il collegamento con la trilogia originale e con lo spin-off televisivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: karate - disponibile
Si è concluso il Camp 2025 di karate presso il Villaggio San Pellegrino di Misano Adriatico. Ringraziamo di cuore tutto lo Staff della struttura ed in particolar modo Alessia, sempre disponibile per risolvere ogni questione. Ringraziamo il nostro sponsor Fabrizio - facebook.com Vai su Facebook
Karate Kid II IN STREAMING - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ... Scrive mymovies.it
Buon compleanno Jackie Chan! In attesa di Karate Kid: Legends, ecco i suoi migliori film in streaming - Ripercorriamo la sua carriera internazionale attraverso alcuni dei suoi film in streaming Compie oggi 71 anni quel mito ... Segnala comingsoon.it