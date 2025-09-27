Kane rompe Ronaldo e Haaland Record nel Bayern Rout mentre Marsiglia vanno in cima alla Ligue 1

2025-09-26 23:39:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Harry Kane ha raggiunto un secolo di gol per il Bayern Monaco mentre continuavano il loro perfetto inizio per la stagione della Bundesliga con una rotta per 4-0 di Werder Brema. Il Bayern ha ottenuto cinque vittorie da cinque con una vittoria di routine all’Allianz Arena, che apparteneva al talismano Kane. Jonathan Tah ha dato al Bayern il comando al 22 ° minuto quando ha lanciato a casa la bassa croce di Michael Olise. Kane ha fatto 2-0 dal punto di rigore nell’arco dell’intervallo dopo essere stato abbattuto dal capitano Werder Marco Friedl. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Harry Kane meglio di Cristiano Ronaldo e Haaland: numeri da capogiro e record che scrivono la storia - Harry Kane meglio di Cristiano Ronaldo e Haaland: l'attaccante del Bayern Monaco è il giocatore più veloce a segnare 100 gol con un solo club ... Come scrive fanpage.it

Inter, Lautaro Martinez finalizza più di Cristiano Ronaldo e Haaland: Kane inarrivabile - Nel suo nuovo report mensile, l'Osservatorio sul calcio del CIES si è dedicato ad un particolare esercizio analitico, realizzando alcune classifiche di calciatori in base alle loro performance in una ... Secondo calciomercato.com