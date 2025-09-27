Torino. Era forse il primo grande test della stagione, la prima partita di un ciclo di tre – con Brugge e Como in casa – dopo il quale si può tracciare un primo bilancio, credibile, del lavoro svolto fino a qui da Ivan Juric. La prima delle tre partite in sette giorni va in archivio con un pareggio in casa della Juventus, dove l’ Atalanta non perde dal 2018: da allora è il settimo pari, a fronte di due vittorie. I nerazzurri trovano il vantaggio nel recupero del primo tempo, con una chicca di ‘Dino’ Sulemana, l’uomo del mister, voluto dal tecnico croato dopo la parentesi insieme al Southampton. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Kamaldeen chiama, la Juve risponde: l’Atalanta strappa l’1-1 allo Stadium