Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Serie A Women’s Cup. La Juventus Women affronta la Roma allo Stadio Menti di Castellammare in finale di Serie A Women’s Cup. Bianconere e giallorosse di nuovo avversarie per la conquista del primo trofeo stagionale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 17.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (3-5-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Thomas, Brighton, Schatzer, Pinto, Bonansea; Vangsgaard, Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Roma LIVE: Vangsgaard dall’inizio con Girelli, prima in panchina per Wälti