Juventus Women Roma LIVE | Vangsgaard dall’inizio con Girelli prima in panchina per Wälti
Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Serie A Women’s Cup. La Juventus Women affronta la Roma allo Stadio Menti di Castellammare in finale di Serie A Women’s Cup. Bianconere e giallorosse di nuovo avversarie per la conquista del primo trofeo stagionale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 17.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (3-5-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Thomas, Brighton, Schatzer, Pinto, Bonansea; Vangsgaard, Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
In palio il primo trofeo stagionale per la Juventus Women Serie A Women’s Cup ? Finale Roma Stadio "Romeo Menti" - Castellammare di Stabia (NA) ? 17:30 CEST - X Vai su X
? Le parole della calciatrice della Juventus Women Lenzini alla vigilia della finale della Serie A Women's Cup contro la Roma #ASRoma #JuventusRoma #Lenzini - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - Femminile, Juventus-Roma: le formazioni ufficiali della finale - 30 le giallorosse scendono in campo per l'ultimo atto della Serie A Women's Cup. Lo riporta ilromanista.eu
LIVE Juventus-Roma, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: si assegna il titolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus- Si legge su oasport.it