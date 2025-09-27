Juventus Women Roma 1-1 LIVE | pareggio di Haavi
Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Serie A Women’s Cup. La Juventus Women affronta la Roma allo Stadio Menti di Castellammare in finale di Serie A Women’s Cup. Bianconere e giallorosse di nuovo avversarie per la conquista del primo trofeo stagionale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 1-1: sintesi e moviola. 3? Tiro Giugliano – Cerca il destro dal limite, di controbalzo, ma manda alto 4? Gol Vangsgaard – Apertura di Schatzer a memoria per Thomas che di prima intenzione mette sul primo palo. Anticipo letale di Vangsgaard che infila Lukasova con la deviazione 10? Ottimo inizio della Juve – Oltre al gol, le bianconere danno l’impressione di controllare questo avvio di match 13? Tiro Haavi – Cerca il mancino da posizione defilatissima sul cross di Bergamaschi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
È finale di Serie A Women’s Cup per la Juventus Women Segui con noi #JuveRoma LIVE - X Vai su X
? Le parole della calciatrice della Juventus Women Lenzini alla vigilia della finale della Serie A Women's Cup contro la Roma #ASRoma #JuventusRoma #Lenzini Vai su Facebook
Juventus-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Serie A Women's Cup - Le bianconere di Canzi, dopo il successo in semifinale contro l'Inter, si giocano il primo trofeo della stagione ... Lo riporta tuttosport.com
LIVE Juventus-Roma, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: si assegna il titolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus- Da oasport.it