Juventus Women Roma 1-0 LIVE | Vangsgaard sblocca subito

Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Serie A Women’s Cup. La Juventus Women affronta la Roma allo Stadio Menti di Castellammare in finale di Serie A Women’s Cup. Bianconere e giallorosse di nuovo avversarie per la conquista del primo trofeo stagionale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 1-0: sintesi e moviola. 3? Tiro Giugliano – Cerca il destro dal limite, di controbalzo, ma manda alto 4? Gol Vangsgaard – Apertura di Schatzer a memoria per Thomas che di prima intenzione mette sul primo palo. Anticipo letale di Vangsgaard che infila Lukasova con la deviazione Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

