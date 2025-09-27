Juventus Tudor dopo l’1-1 con l’Atalanta | Grande prestazione bicchiere mezzo pieno
La Juventus non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta, ma Igor Tudor non perde l’ottimismo. Il tecnico croato, ai microfoni di DAZN, ha parlato di una delle migliori prove della sua gestione, sottolineando la crescita della squadra e la fiducia nei singoli. Tudor: “Una delle migliori partite da quando sono qui”. Soddisfatto della prova complessiva, Tudor ha analizzato così il pareggio: “Bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo fatto una grande prestazione: una delle migliori da quando ci sono io. È stata una partita seria, tra due squadre che giocano la Champions League. Va bene così”. Bremer e Thuram, due situazioni da monitorare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
