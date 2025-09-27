Juventus Tudor carica l’ambiente | Con l’Atalanta serve una grande prestazione
Alla vigilia di Juventus-Atalanta, Igor Tudor ha voluto ribadire un concetto chiaro: quella contro i nerazzurri è una gara persino più importante della sfida all’Inter. Il tecnico bianconero, davanti ai giornalisti, ha scelto di non entrare nelle polemiche su Antonio Conte e sul designatore arbitrale Rocchi, preferendo concentrare il discorso sull’unico obiettivo reale: una vittoria che serva a consolidare identità e ambizioni. “ Serve una grande partita davanti al nostro pubblico, che sarà il dodicesimo uomo in campo ”, ha sottolineato l’allenatore croato, convinto che l’entusiasmo dell’Allianz Stadium possa fare la differenza in una sfida che lo scorso anno aveva regalato un pesantissimo 0-4 contro la Dea. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: juventus - tudor
Juventus spiazzata, assalto del Barcellona al pilastro di Tudor: “Succederà a breve”
Non serve più, Tudor ha parlato chiaro: la Juventus lo molla
Juventus, domani al via il ritiro: Tudor attende alla Continassa i suoi giocatori
Juventus, Tudor: “Allegri e Conte? Due persone vere e di valore, basta vedere le loro bacheche” ? - X Vai su X
Di Juve-Atalanta, Tudor Vs Juric, amici e rivali, Milan-Napoli, Modric e De Bruyne, Rabiot e McTominay, campionato e coppe, Vlahovic e Krstovic e molto altro ancora (link videom nei commenti) #JuveAtalanta #juventus #atalanta #tudor #juric #MilanNapoli #m - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, le parole di Tudor contro arbitri e Lega scatenano la polemica: si doveva giocare di domenica? - Juventus fermata dal Verona al Bentegodi: Tudor furioso contro arbitro e calendario. Secondo sport.virgilio.it
Juventus, Tudor cambia modulo? Il piano alla Continassa - Il lavoro quotidiano mira a costruire una squadra camaleontica, capace di adattarsi senza perdere equilibrio. Si legge su ilbianconero.com