Alla vigilia di Juventus-Atalanta, Igor Tudor ha voluto ribadire un concetto chiaro: quella contro i nerazzurri è una gara persino più importante della sfida all’Inter. Il tecnico bianconero, davanti ai giornalisti, ha scelto di non entrare nelle polemiche su Antonio Conte e sul designatore arbitrale Rocchi, preferendo concentrare il discorso sull’unico obiettivo reale: una vittoria che serva a consolidare identità e ambizioni. “ Serve una grande partita davanti al nostro pubblico, che sarà il dodicesimo uomo in campo ”, ha sottolineato l’allenatore croato, convinto che l’entusiasmo dell’Allianz Stadium possa fare la differenza in una sfida che lo scorso anno aveva regalato un pesantissimo 0-4 contro la Dea. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Tudor carica l’ambiente: “Con l’Atalanta serve una grande prestazione”