Juventus | Tudor ammette il gap con le big ma Elkann rilancia con un aumento di capitale e una dirigenza più sportiva Così vuole riportare il club al top
Juventus: Tudor ammette il gap con le big: 230 milioni e una nuova società per tornare al top. L’analisi. Le parole di Igor Tudor, quando ha definito Andrea Cambiaso “pronto per un top club come Real o City”, sono state una fotografia tanto onesta quanto dolorosa della realtà attuale. Come analizzato da Tuttosport, l’allenatore della Juventus ha implicitamente ammesso che, oggi, il suo club non fa parte di quell’élite, né tecnicamente né economicamente. Ma la proprietà non ci sta e ha risposto con segnali fortissimi. Il divario è nei numeri. Il fatturato bianconero si attesta sui 529 milioni di euro, a fronte di colossi come Real Madrid e Manchester City che hanno superato il miliardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
