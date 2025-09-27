Juventus tra Trump Elkann e scenari di potere

Juventus, Tether e il braccio di ferro tra Elkann e Ardoino: scenari di potere e ambizioni cripto La Juventus si trova al centro di un intreccio geopolitico-finanziario che coinvolge Tether, secondo azionista con l’11% del capitale, e la maggioranza Exor di John Elkann. Paolo Ardoino, CEO di Tether e tifoso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus trump elkann scenariPagina 2 | Comolli al comando, via Scanavino. Ferrero, Chiellini e Tether...: così Elkann cambia il CdA Juve - Prima della scadenza l'ultimo bilancio da approvare, ma la proprietà si sta proiettando verso l’assemblea in cui verrà modificato il gruppo dirigente bianconero ... Secondo tuttosport.com

juventus trump elkann scenariElkann Juve, a novembre riassetto societario: Comolli sale, prosegue la scalata di Chiellini. Capitolo presidente: Ferrero apprezzato ma… Tutte le mosse - Elkann Juve, si ridisegna il futuro del club: Comolli verso la nomina ad AD, Chiellini nel CdA e in futuro un nuovo presidente di prestigio Un riassetto societario per definire la Juventus del futuro. Si legge su juventusnews24.com

