Il calcio femminile italiano è pronto a scrivere una nuova pagina di storia. Oggi, allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, Juventus Women e Roma Femminile si contenderanno la prima edizione della Serie A Women’s Cup 2025-26, torneo inaugurale che ha preceduto l’inizio del massimo campionato. Un evento che segna un altro passo nel percorso di crescita della disciplina, sempre più al centro dell’attenzione di tifosi e media. Il fischio d’inizio è fissato per le 17:30, con diretta su Rai 2 e Sky Sport Calcio e possibilità di seguire il match anche in streaming su RaiPlay e NOW. Dopo le semifinali che hanno visto le bianconere eliminare l’Inter e le giallorosse avere la meglio sulla Lazio, oggi sarà la sesta volta in cui le due rivali si incrociano in una finale, dopo i precedenti in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus-Roma, la Women's Cup incorona la sua prima regina