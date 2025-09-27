Juventus rivoluzione Tudor | un ritorno importante e un’esclusione eccellente

Contro l’Atalanta, Igor Tudor è pronto a cambiare nuovamente volto alla sua squadra: ci potrebbe essere una prima volta importante. La Juventus è pronta a tornare in campo. Lo farà, a distanza di una settimana, contro l’Atalanta all’Allianz Stadium. I bianconeri inaugureranno così l’ultima settimana prima della sosta per le nazionali di ottobre che mercoledì la vedrà di scena a Villarreal in Champions League e domenica prossima nuovamente a Torino contro il Milan. Un filotto di partite che diranno abbastanza su quel che sarà la Vecchia Signora e dunque da iniziare sin da subito settati nel miglior modo possibile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, rivoluzione Tudor: un ritorno importante e un’esclusione eccellente

In questa notizia si parla di: juventus - rivoluzione

Juventus, la rivoluzione sulle fasce continua: proposto un ex Barcellona

Mercato Juventus, rivoluzione in attacco! David è l’unica certezza: la situazione di Vlahovic, Kolo Muani, Milik e… Ci sono novità

Juventus, rivoluzione a centrocampo: Douglas Luiz e il West Ham

#Juventus tra rivoluzione ai vertici e possibile cessione di #Vlahovic a gennaio: il club punta a incassare senza rischiare l’addio a zero. https://persemprecalcio.it/2025/09/26/juventus-rivoluzione-societaria-e-possibile-cessione-di-vlahovic-le-ultime/… - X Vai su X

Rivoluzione Juventus: può tornare un grande ex come presidente Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, Gianluca Ferrero sembrerebbe destinato a mantenere la carica, ma per il futuro spuntano i nomi di Platini e Del Piero #Juventus #Platin - facebook.com Vai su Facebook

Il giocatore non ha subito un nuovo infortunio: l'allenatore bianconero ha scelto di cautelarlo in vista dei prossimi impegni - Il giocatore non ha subito un nuovo infortunio: l'allenatore bianconero ha scelto di cautelarlo in vista dei prossimi impegni ... Come scrive gazzetta.it

David o Vlahovic in Juve Atalanta? Chi potrebbe partire dall’inizio nel big match dell’Allianz Stadium, Tudor orientato a scegliere questo attaccante - Ecco chi potrebbe scegliere Tudor come centravanti titolare nel big match dell’Allianz Stadium Gerarchie in continuo movimento, scelte che cambiano di partita in par ... Segnala juventusnews24.com