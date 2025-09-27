Juventus nuovo allarme Bremer | il difensore costretto al cambio contro l’Atalanta

Dopo il falso allarme dei giorni scorsi, stavolta la preoccupazione è concreta. Gleison Bremer ha alzato bandiera bianca al 76’ di Juventus-Atalanta, chiedendo il cambio per un problema fisico. Al suo posto è entrato Cabal, che pochi minuti più tardi ha firmato il gol del pareggio. La situazione. Il centrale brasiliano era rientrato dal primo minuto dopo la gestione precauzionale della gara con il Verona, ma contro la Dea è stato costretto a fermarsi. Una scelta inevitabile, arrivata dopo alcuni minuti in cui aveva provato a stringere i denti. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico bianconero, che dovrà stabilire entità e tempi di recupero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com