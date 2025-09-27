Juventus Next Gen Zauli lancia i bianconeri di Brambilla | Questo gruppo darà filo da torcere a tutti la partenza aumenta le ambizioni Avere una U23 in Serie B sarebbe…

Juventus Next Gen, Zauli lancia i bianconeri di Brambilla: tutte le dichiarazioni dell’ex tecnico dei bianconeri. Lamberto Zauli, ex allenatore della Juventus Next Gen, ha analizzato il grande avvio di stagione della sua ex squadra e ha parlato dei tanti giovani talenti lanciati nel calcio che conta. Intervenuto a “A Tutta C”, l’attuale tecnico del Crotone ha promosso a pieni voti il lavoro di Massimo Brambilla e ha espresso il suo orgoglio nel vedere i suoi ex allievi protagonisti in Serie A e in Europa. L’analisi di Zauli parte dalla grande novità di questa stagione: la partenza sprint della Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Zauli lancia i bianconeri di Brambilla: «Questo gruppo darà filo da torcere a tutti, la partenza aumenta le ambizioni. Avere una U23 in Serie B sarebbe…»

Zauli: "Ottimo inizio della Juventus Next Gen. Promozione? La società non mette limiti" - Lamberto Zauli, allenatore che in carriera ha allenato Perugia, Crotone e Juventus NG fra le altre, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'A Tutta C'. Segnala tuttojuve.com