Juventus Next Gen i convocati per la Sambenedettese | Brambilla conta ancora su Rouhi che scende dalla Prima squadra La lista ufficiale del tecnico
Juventus Next Gen, i convocati per il match con la Sambenedettese: aggregato ancora Rouhi dalla Prima squadra. La lista di Brambilla. Un rinforzo di lusso dalla Prima Squadra, ma anche un’assenza pesantissima in attacco. La Juventus Next Gen si prepara alla difficile trasferta contro la Sambenedettese con una conferma importante: Massimo Brambilla potrà contare su Jonas Rouhi, ma dovrà fare a meno del suo bomber, Alvin Okoro. SAMBENEDETTESE JUVENTUS NEXT GEN LIVE Un rinforzo dalla Prima Squadra: c’è Rouhi. Per la sfida di questo pomeriggio (ore 15:00), il tecnico potrà schierare ancora Jonas Rouhi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - next
Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni
Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità
Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club
Serie C La sconfitta contro la Juventus Next Gen ha fatto entrare momentaneamente in zona playout la Torres: tanti gli interrogativi sui rossoblù, la nostra analisi dopo il ko di Alessandria - facebook.com Vai su Facebook
? #Juventus Next Gen, rimonta incredibile con la Torres: decide Pedro Felipe al 91’, Brambilla batte Pazienza! https://shorturl.at/ODZsk - X Vai su X
Samb verso la Juventus Next Gen. Possibile conferma da titolare per Sbaffo - I ragazzi di Brambilla, reduci dalla vittoria contro la Torres, si affidano all'esperienza di Guerra ... Come scrive lanuovariviera.it
Juventus Next Gen, i convocati per il Pineto: una novità per Brambilla, prima chiamata per questo bianconero. La lista ufficiale - Juventus Next Gen, i convocati per il Pineto: la lista ufficiale di Brambilla per il match della quinta giornata di Serie C 2025/26 Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha reso n ... Scrive juventusnews24.com