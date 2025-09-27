Juventus Next Gen i convocati per la Sambenedettese | Brambilla conta ancora su Rouhi che scende dalla Prima squadra La lista ufficiale del tecnico

27 set 2025

Juventus Next Gen, i convocati per il match con la Sambenedettese: aggregato ancora Rouhi dalla Prima squadra. La lista di Brambilla. Un rinforzo di lusso dalla Prima Squadra, ma anche un’assenza pesantissima in attacco. La Juventus Next Gen si prepara alla difficile trasferta contro la Sambenedettese con una conferma importante: Massimo Brambilla potrà contare su Jonas Rouhi, ma dovrà fare a meno del suo bomber, Alvin Okoro. SAMBENEDETTESE JUVENTUS NEXT GEN LIVE Un rinforzo dalla Prima Squadra: c’è Rouhi. Per la sfida di questo pomeriggio (ore 15:00), il tecnico potrà schierare ancora Jonas Rouhi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

