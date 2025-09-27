Juventus Next Gen altro episodio molto dubbio contro i bianconeri! Tocco di braccio nella rete del vantaggio della Sambenedettese | ecco cosa è successo – FOTO
Juventus Next Gen, altro episodio molto dubbio contro i bianconeri: la FOTO di quanto accaduto nel match contro la Sambenedettese. Ancora un episodio controverso, un’altra decisione arbitrale che lascia l’amaro in bocca e condiziona pesantemente il risultato. La Juventus Next Gen esce sconfitta per 4-2 dal campo della Sambenedettese, ma a far discutere è il gol del 3-2 dei padroni di casa, una rete viziata da un evidente tocco di mano non ravvisato né dall’arbitro né dal VAR. La squadra di Massimo Brambilla si trova così a fare i conti con un’altra beffa, in un inizio di stagione in cui la fortuna con le decisioni arbitrali non sembra essere dalla parte dei giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - next
