Juventus Inter City Psg il derby di Madrid e il Mondiale U20 | le partite di oggi

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande sabato di calcio nei principali campionati europei: in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League. Inizia anche la rassegna giovanile in Cile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juventus inter city psg il derby di madrid e il mondiale u20 le partite di oggi

© Gazzetta.it - Juventus, Inter, City, Psg, il derby di Madrid e il Mondiale U20: le partite di oggi

In questa notizia si parla di: juventus - inter

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Bucchioni: «Scambio Inter-Juventus? Una suggestione da fantamercato che…»

juventus inter city psgJuventus, Inter, City, Psg, il derby di Madrid e il Mondiale U20: le partite di oggi - Grande sabato di calcio nei principali campionati europei: in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League. Da gazzetta.it

Champions League: Juve e Inter favorite per l’esordio su Snai, Atalanta e Napoli per l’impresa contro Psg e City - Champions League: Juve e Inter favorite per l’esordio su Snai, Atalanta e Napoli per l’impresa contro Paris Saint- Da agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Inter City Psg