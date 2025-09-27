Juventus in ansia per Bremer | da valutare il centrale in vista del Milan

Tutto il mondo bianconero è in ansia, anche in vista di Juventus-Milan: le condizioni fisiche di Bremer dopo 'l'infortunio' con l'Atalanta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus ansia bremer valutareBremer Juventus, attimi di apprensione per il brasiliano: ha chiesto il cambio nel finale contro l’Atalanta. L’episodio e le sue condizioni - Bremer Juventus, apprensione per il leader difensivo: al 76' si è fermato e ha chiesto la sostituzione, si teme un problema fisico Ansia e apprensione in casa Juve. Scrive juventusnews24.com

juventus ansia bremer valutareThuram, ansia Champions: la scena che svela tutto, poi Tudor conferma - La Juventus esce con un pareggio dalla sfida contro l’ Atalanta, ma a preoccupare non è solo il risultato. Segnala tuttosport.com

