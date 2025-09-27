Juventus il motivo per cui Tudor ha risparmiato Conceicao

Il portoghese non è stato convocato per il match odierno con l'Atalanta Una scelta a sorpresa che scuote la vigilia del big match. In vista della delicata trasferta contro l'Atalanta, l'allenatore della Juventus Igor Tudor ha deciso di rinunciare a uno dei suoi talenti più brillanti: Francisco Conceiçao.

In questa notizia si parla di: juventus - motivo

Cabrini: «Juve, basta 4-4! Con l'Atalanta mi aspetto una partita aperta ma bisogna puntare sulla solidità. Ecco chi deve schierare Tudor in attacco» - Cabrini in vista di quella che sarà la partita di oggi contro l'Atalanta allo Stadium Antonio Cabrini, leggenda della Juventus con tredici stagioni e tutto il palmares possibile, ha un legame speciale

Infortunio Conceicao: perché il portoghese non è stato convocato per Juve Atalanta. Il motivo dietro questa decisione