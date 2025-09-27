Juventus continua la rivoluzione societaria | in due per il ruolo di DS

Continua la rivoluzione societaria in casa Juventus. L’assemblea degli azionisti, che si rinunirà a inizio novembre, dovrà nominare tutto il nuovo asset dirigenziale. In bilico c’è di nuovo Presidente, con tre nomi in lizza per sostituire Ferrero in caso di cambiamento, ma non solo. Anche il ruolo di amministratore delegato dovrebbe cambiare, con Damien Comolli pronto alla promozione. Il dirigente francese, che aveva accentrato su di se il ruolo di Direttore Generale, ora si trova chiamato a scegliere il DS da affiancare a Francois Modesto, che dovrebbe rimanere saldo al suo posto come Direttore Tecnico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, il CdA può rivoluzionare tutto: Elkann vuole un nuovo presidente. Il rischio con Platini e l’ipotesi Del Piero - Juventus, il CdA potrebbe portare a una nuova rivoluzione: Comolli sarà l'amministratore delegato. sport.virgilio.it scrive

Juventus, rivoluzione in dirigenza: idea Del Piero o Platini per il Presidente - Juventus, cambia tutto in dirigenza: Comolli promosso ad, Chiellini in cda. Scrive sportpaper.it

