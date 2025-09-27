Juventus continua la rivoluzione societaria | in due per il ruolo di DS
Continua la rivoluzione societaria in casa Juventus. L’assemblea degli azionisti, che si rinunirà a inizio novembre, dovrà nominare tutto il nuovo asset dirigenziale. In bilico c’è di nuovo Presidente, con tre nomi in lizza per sostituire Ferrero in caso di cambiamento, ma non solo. Anche il ruolo di amministratore delegato dovrebbe cambiare, con Damien Comolli pronto alla promozione. Il dirigente francese, che aveva accentrato su di se il ruolo di Direttore Generale, ora si trova chiamato a scegliere il DS da affiancare a Francois Modesto, che dovrebbe rimanere saldo al suo posto come Direttore Tecnico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Juventus, la rivoluzione sulle fasce continua: proposto un ex Barcellona
Juventus Women, continua l’avventura delle ragazze in bianconero nell’Europeo svizzero: il “diario” juventino racconta di pareggio amaro per le Azzurre di Soncin: nell’1-1 contro il Portogallo brilla la stella di Cristiana Girelli
Gyokeres Juventus: stallo Arsenal-Sporting, lo svedese continua il pressing per sbloccare la situazione. Ecco il gesto che può indirizzare la trattativa
Per la #Juventus #Vlahovic continua ad essere un peso: può partire a gennaio? La verità tra Chelsea, Manchester United e Bayern
La Juventus continua a rimodellare l'assetto societario. Il club bianconero ha annunciato la firma di Darren Burgess
Juventus, il CdA può rivoluzionare tutto: Elkann vuole un nuovo presidente. Il rischio con Platini e l'ipotesi Del Piero - Juventus, il CdA potrebbe portare a una nuova rivoluzione: Comolli sarà l'amministratore delegato.
Juventus, rivoluzione in dirigenza: idea Del Piero o Platini per il Presidente - Juventus, cambia tutto in dirigenza: Comolli promosso ad, Chiellini in cda.