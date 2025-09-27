Juventus bloccata dall’Atalanta | a Torino finisce 1-1

(foto x.comjuventusfc) La Juventus frena la sua corsa all’Allianz Stadium: contro l’Atalanta finisce 1-1 grazie alle reti di Sulemana e Cabal. Un pareggio che lascia più rimpianti ai bergamaschi, avanti fino al 78’ e costretti a chiudere in dieci uomini dopo l’espulsione di De Roon. Juventus subito aggressiva, Atalanta spietata nel finale di tempo. La partita parte con i bianconeri all’attacco: dopo appena due minuti Kalulu centra il palo con un stacco di testa pericolosissimo, mentre Bremer e Adzic impegnano la retroguardia ospite. L’Atalanta però non resta a guardare: Sulemana mette in difficoltà la difesa con le sue accelerazioni, Krstovic sfiora il colpo giusto e, a un passo dall’intervallo, proprio Sulemana colpisce. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

