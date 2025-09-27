Juventus bloccata dall’Atalanta | a Torino finisce 1-1

Ilfogliettone.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(foto x.comjuventusfc) La Juventus frena la sua corsa all’Allianz Stadium: contro l’Atalanta finisce 1-1 grazie alle reti di Sulemana e Cabal. Un pareggio che lascia più rimpianti ai bergamaschi, avanti fino al 78’ e costretti a chiudere in dieci uomini dopo l’espulsione di De Roon. Juventus subito aggressiva, Atalanta spietata nel finale di tempo. La partita parte con i bianconeri all’attacco: dopo appena due minuti Kalulu centra il palo con un stacco di testa pericolosissimo, mentre Bremer e Adzic impegnano la retroguardia ospite. L’Atalanta però non resta a guardare: Sulemana mette in difficoltà la difesa con le sue accelerazioni, Krstovic sfiora il colpo giusto e, a un passo dall’intervallo, proprio Sulemana colpisce. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

juventus bloccata dall8217atalanta a torino finisce 1 1

© Ilfogliettone.it - Juventus bloccata dall’Atalanta: a Torino finisce 1-1

In questa notizia si parla di: juventus - bloccata

Osimhen Galatasaray: trattativa bloccata, cosa sta succedendo e i motivi dietro allo stop! E la Juventus… Ultimissime novità

Juventus, trattativa bloccata a un passo dalla chiusura: “Problemi personali”

Juventus, rivoluzione bloccata: i casi irrisolti che frenano il calciomercato

Serie A, Genoa-Juventus 0-1 e Torino-Fiorentina 0-0 | La cronaca dei match - Dopo gli anticipi giocati tra venerdì e sabato, scendono in campo le squadre impegnate in questo secondo turno della Serie A: Genoa- Riporta calciomercato.it

Juventus e Torino per una serie A d'altri tempi, di domenica - Una giornata che sa quasi di ritorno al passato, di campionato alla domenica, un rito perso negli ultimi anni per via del calcio spezzatino e per le esigenze delle tv. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Bloccata Dall8217atalanta Torino