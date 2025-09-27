Juventus-Atalanta Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv

Alle 18 il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A. Quarto incrocio, il primo dal 2022, per Tudor e Juric. I bianconeri per spezzare un tabù lungo 7 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv

In questa notizia si parla di: juventus - atalanta

Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights

Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus

Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. #JuveAtalanta - X Vai su X

Di Juve-Atalanta, Tudor Vs Juric, amici e rivali, Milan-Napoli, Modric e De Bruyne, Rabiot e McTominay, campionato e coppe, Vlahovic e Krstovic e molto altro ancora (link videom nei commenti) #JuveAtalanta #juventus #atalanta #tudor #juric #MilanNapoli #m - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Atalanta, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra le formazioni di Tudor e Juric, affidata alla direzione di Simone Sozza, è in programma alle ore 18 sabato 27 settembre presso lo Stadium di Torino. Riporta tuttosport.com

Juventus-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, orario, probabili formazioni - Archiviate le partite di Coppa Italia ed Europa League, che hanno visto impegnate alcune delle nostre formazioni del campionato, la Serie A torna in campo con la quinta giornata ... ilmessaggero.it scrive