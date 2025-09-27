Juventus-Atalanta LIVE risultato in diretta della partita di Serie A

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diretta live di Juventus-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: juventus - atalanta

Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights

Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus

Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

juventus atalanta live risultatoJuventus-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Tudor a sorpresa sceglie l'ex Koopmeiners titolare a centrocampo, assieme a Thuram: in panchina Locatelli. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Atalanta Live Risultato