Juventus-Atalanta le probabili formazioni per il match dell’Allianz Stadium | possibile sorpresa Adzic dal 1? minuto

É il giorno di Juventus-Atalanta. Allo Stadium va in scena un match che vale già per i posti in zona Champions League, o forse anche di più. L’obiettivo, sia per Juventus che Atalanta, è confermare il posto nella massima competizione europea e, se possibile, puntare a togliere lo scudetto dalla maglia del Napoli. Per questi motivi, la partita di oggi alle 18 vale molto di più dei 3 punti. Gli allenatori stanno sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, anche vedendo le rifiniture di ieri. Per la Juventus rientra Bremer a guidare la difesa, insieme a Gatti e a Kelly, autore di un buon inizio di stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Atalanta, le probabili formazioni per il match dell’Allianz Stadium: possibile sorpresa Adzic dal 1? minuto

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. #JuveAtalanta - X Vai su X

Di Juve-Atalanta, Tudor Vs Juric, amici e rivali, Milan-Napoli, Modric e De Bruyne, Rabiot e McTominay, campionato e coppe, Vlahovic e Krstovic e molto altro ancora (link videom nei commenti) #JuveAtalanta #juventus #atalanta #tudor #juric #MilanNapoli #m Vai su Facebook

