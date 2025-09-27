Juventus-Atalanta le probabili formazioni per il match dell’Allianz Stadium | possibile sorpresa Adzic dal 1? minuto

Stilejuventus.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É il giorno di Juventus-Atalanta. Allo Stadium va in scena un match che vale già per i posti in zona Champions League, o forse anche di più. L’obiettivo, sia per Juventus che Atalanta, è confermare il posto nella massima competizione europea e, se possibile, puntare a togliere lo scudetto dalla maglia del Napoli. Per questi motivi, la partita di oggi alle 18 vale molto di più dei 3 punti. Gli allenatori stanno sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, anche vedendo le rifiniture di ieri. Per la Juventus rientra Bremer a guidare la difesa, insieme a Gatti e a Kelly, autore di un buon inizio di stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus atalanta le probabili formazioni per il match dell8217allianz stadium possibile sorpresa adzic dal 1 minuto

© Stilejuventus.com - Juventus-Atalanta, le probabili formazioni per il match dell’Allianz Stadium: possibile sorpresa Adzic dal 1? minuto

In questa notizia si parla di: juventus - atalanta

Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights

Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus

Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

juventus atalanta probabili formazioniJuventus-Atalanta, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra le formazioni di Tudor e Juric, affidata alla direzione di Simone Sozza, è in programma alle ore 18 sabato 27 settembre presso lo Stadium di Torino. Segnala tuttosport.com

juventus atalanta probabili formazioniProbabili formazioni Juventus-Atalanta: scalpita David, cosa filtra su Pasalic e Krstovic - Atalanta sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky a partire dalle 18:00 di sabato 27 settembre 2025. Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Atalanta Probabili Formazioni