Le pagelle di Juventus-Atalanta di Matteo Fantozzi ci raccontano una gara che è terminata col risultato finale di 1-1 e senza tanti spunti. La gara delude le aspettative dei tifosi bianconeri che dopo essere andati sotto cercano di trovare il pareggio per tutta la ripresa e rischiano di vincerla nel finale. (ANSA) TvPlay.it Di Gregorio sv: sul gol non può nulla, poi qualche buona uscita ma l’Atalanta non tira praticamente mai; Gatti 5.5: svagato a volte tenero rispetto al solito, non incide e sul gol ha le sue colpe; Bremer 6. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Juventus-Atalanta, le pagelle di Matteo Fantozzi: Zhegrova entra bene, dramma Adzic, Vlahovic 3