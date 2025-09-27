Juventus-Atalanta le pagelle di Matteo Fantozzi | Zhegrova entra bene dramma Adzic Vlahovic 3
Le pagelle di Juventus-Atalanta di Matteo Fantozzi ci raccontano una gara che è terminata col risultato finale di 1-1 e senza tanti spunti. La gara delude le aspettative dei tifosi bianconeri che dopo essere andati sotto cercano di trovare il pareggio per tutta la ripresa e rischiano di vincerla nel finale. (ANSA) TvPlay.it Di Gregorio sv: sul gol non può nulla, poi qualche buona uscita ma l’Atalanta non tira praticamente mai; Gatti 5.5: svagato a volte tenero rispetto al solito, non incide e sul gol ha le sue colpe; Bremer 6. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: juventus - atalanta
Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights
Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus
Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
'!? La Juve non va oltre il pareggio contro l'Atalanta. Al gol di Sulemana nel primo tempo, ha risposto Cabal nel secondo #Corrieredellosport #Juventus #Atalanta - X Vai su X
#JuveAtalanta si avvicina ? Juventus v Atalanta coming soon Segui il match su DAZN https://prf.hn/click/camref:1100l48tV/adref:AtalantaSocial/destination:https://www.dazn.com/it-IT/competitor/Competitor:e75syeuawg3ql8nwpi3vr2btz #GoAtalantaGo - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Juventus-Atalanta 1-1: molto bene Sulemana (7), che errore di Adzic (5) - Dopo quello contro il Verona, è arrivato anche contro l’Atalanta l’1- Come scrive ilmattino.it
Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Cabal miracoloso (7), Adzic distratto (5), Cambiaso ovunque (6,5) - La sfida, valida per la quinta giornata di Serie A, tra Juventus e Atalanta si è conclusa in parità (1- Si legge su msn.com