Juventus-Atalanta le formazioni ufficiali | Samardzic e Kamaldeen titolari nel tridente
Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Tudor A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Cabal, Joao Mario, Kostic, McKennie, Locatelli, Zhegrova, David, Vlahovic. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Kamaldeen; Krstovic. All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Obric, Bernasconi, Musah, Ederson, Brescianini, De Ketelaere, Lookman, Maldini. Ivan Juric propone, come anticipato da lui stesso, Ahanor nella difesa a tre come braccetto sinistro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights
Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus
Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Tudor a sorpresa sceglie l'ex Koopmeiners titolare a centrocampo, assieme a Thuram: in panchina Locatelli.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta (Serie A) - L'Allianz Stadium sarà sede della sfida tra Juventus e Atalanta, una delle gare più attese della quinta giornata di Serie A.