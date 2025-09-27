Juventus-Atalanta in serie A vincitore indiscusso nel confronto economico
Distanziate da due punti in classifica, Juventus e Atalanta si affrontano nella quinta giornata del campionato di serie A in una sfida che potrà dire molto sulle ambizioni di entrambe le squadre. Due club con storie, risorse e prospettive differenti che negli ultimi anni hanno avuto risultati totalmente opposti nonostante la significativa distanza se si valutano i dati economici sia nella dimensione societaria che nelle possibilità di investimento. Per questo prima del risultato in campo è interessante capire quanto i due club siano distanti anche nei parametri che di fatto influenzano la gestione sportiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
