Juventus – Atalanta formazioni ufficiali | Openda centravanti
Le formazioni ufficiali: Openda schierato punta Nuova gara casalinga per la Juventus che oggi, sabato 27 settembre 2025, alle ore 18:00 ospiterà all’ Allianz Stadium l’ Atalanta in occasione della quinta giornata della Serie A 20252026. Grande novità in casa Juventus con Openda shierato titolare nel ruolo di punta, Vlahovic resta in panchina. Di seguito la formazione ufficiale dei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - atalanta
Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights
Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus
Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
LE FORMAZIONI DI #JUVENTUS-#ATALANTA Prima assoluta da titolare per Vasilije #Adžic: il montenegrino agirà con #Yildiz alle spalle di #Openda. #Juric, invece, risparmia #DeKetelaere dal 1’ e si affida a #Samardzic. (1/3) - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G Vai su Facebook
Juve-Atalanta, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Next Gen ko e Women LIVE - Segui la giornata bianconera con noi: gli uomini di Brambilla a San Benedetto del Tronto, le ragazze di Canzi si giocano il primo trofeo della stagione ... Lo riporta tuttosport.com
Formazioni UFFICIALI Juventus-Atalanta: le decisioni su Zhegrova e David, sorpresa Koopmeiners! - Atalanta, match della 5^ giornata di Serie A ... Da fantamaster.it