Juventus-Atalanta | formazioni ufficiali dove vederla tv e streaming orario e arbitro Out Conceicao dubbio Lookman
All'Allianz Stadium di Torino va in scena una delle partite più interessanti della quinta giornata di Serie A, con la Juventus seconda in classifica che ospita l'Atalanta,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: juventus - atalanta
Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights
Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus
Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
#Juventus-#Atalanta, i precedenti: negli ultimi dieci anni è la sfida con più pareggi - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G Vai su Facebook
Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Tudor a sorpresa sceglie l'ex Koopmeiners titolare a centrocampo, assieme a Thuram: in panchina Locatelli. Come scrive sport.sky.it
Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta (Serie A) - L'Allianz Stadium sarà sede della sfida tra Juventus e Atalanta, una delle gare più attese della quinta giornata di Serie A. Scrive msn.com