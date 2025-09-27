Juventus-Atalanta finisce 1-1 | Sulemana incanta Cabal firma il pari

Sportface.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianconeri e nerazzurri restano imbattuti: Juve momentaneamente seconda, Dea quinta. Decidono una prodezza e un gol da subentrato in un match equilibrato.  Pari e spettacolo all’Allianz Stadium: Juventus e Atalanta si dividono la posta in palio (1-1) nella quinta giornata di Serie A. Alla giocata individuale di Sulemana, che aveva portato avanti gli orobici nel finale di primo tempo, ha risposto nella ripresa Juan Cabal, entrato dalla panchina e subito decisivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

