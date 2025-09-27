Juventus-Atalanta finisce 1-1 | Sulemana incanta Cabal firma il pari
Bianconeri e nerazzurri restano imbattuti: Juve momentaneamente seconda, Dea quinta. Decidono una prodezza e un gol da subentrato in un match equilibrato. Pari e spettacolo all’Allianz Stadium: Juventus e Atalanta si dividono la posta in palio (1-1) nella quinta giornata di Serie A. Alla giocata individuale di Sulemana, che aveva portato avanti gli orobici nel finale di primo tempo, ha risposto nella ripresa Juan Cabal, entrato dalla panchina e subito decisivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
juventus - atalanta
Serie A: Cabal salva la Juve, con l'Atalanta finisce pari - Sulemana fa sognare l'Atalanta, Cabal evita la sconfitta alla Juventus: allo Stadium finisce 1- Scrive ansa.it
Juventus-Atalanta 1-1. Juric ha ripreso la squadra in mano. Zhegrova è forte anche se è un po’ Venezia - La Juventus la recupera nel finale ancora con il gol di un difensore: Cabal. Come scrive ilnapolista.it